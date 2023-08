Visita guidata al museo etnografico Pitrè

Il museo etnografico che si trova accanto alla Palazzina alla Cinese) ha un'esposizione museale completamente rinnovata e molto ben organizzata. La visita guidata sarà l occasione per conoscere Giuseppe Pitré, uno dei più grandi e geniali palermitani, fondatore della etnografia italiana e uno dei primi in Europa. Ma per conoscere anche usi e costumi della vita quotidiana in Sicilia tra la fine del '700 e i primi del '900.

Si vedranno oggetti di cui ci hanno parlato i nostri nonni come le "nache" per i bimbi, i "liccasapuni", gli specchietti per le allodole, vestiti tradizionali, "l'ammuccia vriuogni", carrozze e molto altro in una riscoperta del mondo contadino e popolare ormai perso.