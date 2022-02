Alla scoperta di Atena, ambasciatrice di cultura: due visite guidate al museo Salinas

In occasione dell’esposizione al Museo Salinas della statua acefala della Dea Atena Coopculture promuove una serie di visite guidate e laboratori per bambini che guardano al dialogo interculturale.

Sabato 19 e domenica 20 febbraio alle 11 è infatti prevista la visita guidata dedicata espressamente ai bambini tra i 4 e i 10 anni “Alla scoperta di Atena parlando di Grecia, di Sicilia e di dialogo interculturale”, alla scoperta delle collezioni del museo e per i più piccoli, un focus specifico sull’arte classica e ai temi del dialogo interculturale. Al termine un laboratorio manuale, incentrato sulla statua della dea Atena e ai temi che l’hanno ispirata. Info e prenotazioni: 5 euro bambini, per gli adulti solo biglietto d'ingresso al museo.

Sempre sabato e domenica, ma alle 11,30 partendo dall’osservazione della statua proveniente dal museo dell’Acropoli, è prevista anche la visita “Atena ambasciatrice di scambi e dialogo: il Salinas in Grecia e il museo dell’acropoli a Palermo”: gli operatori Coopculture si focalizzeranno sul primo grande esperimento virtuoso che ha riportato un frammento del Partenone in Grecia rendendo il nostro Paese il primo d’Europa ad avviare un dialogo culturale atteso da oltre 50 anni e del quale tutto il mondo sta parlando. Modalità di partecipazione: 5 euro per adulti + biglietto d'ingresso al sito.

Con un accordo siglato tra il Museo Archeologico di Palermo e il Museo dell’Acropoli di Atene, la Sicilia ha "restituito" alla Grecia, sotto forma di prestito pluriennale, il “Reperto Fagan”, frammento del Fregio del Partenone: si tratta molto probabilmente del piede della Dea Artemide, con una veste dai meravigliosi drappeggi.

Al momento si tratta solo di un prestito, ma la volontà della Sicilia è che il frammento possa fare definitivamente ritorno nella sua patria, e in tal senso, la Regione Siciliana ha chiesto al Ministero della Cultura italiano di intraprendere un percorso che possa condurre a questo risultato.

Grazie all'accordo stipulato con il Museo Archeologico Salinas, da Atene è arrivata in Sicilia una statua acefala della Dea Atena. Per l'occasione hanno accompagnato il prezioso reperto - che risale al V secolo avanti Cristo - la ministra greca della Cultura e sport, Lina Mendoni, e il direttore del Museo ateniese, Nikolaos Stampolidis, alla presenza del sottosegretario alla Cultura, senatrice Lucia Borgonzoni, dell’assessore regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, Alberto Samonà, e del direttore del Museo Salinas, Caterina Greco.