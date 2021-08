Cappella si Santo Curato d'Ars per rinascere nel sacro: visita alla chiesetta di Falsomiele

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà lunedì 9 agosto alle ore 21,30 in Via della Capinera 13, a Palermo, la visita guidata alla chiesa di Falsomiele.

L’iniziativa dal titolo “Rinascere nel sacro” è organizzato da BCsicilia, l’Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, gli architetti Ciro Lomonte e Guido Santoro, illustreranno i lavori eseguiti da più di vent’anni nella chiesa di S. Giovanni Battista Maria Vianney, che sorge in un quartiere della periferia di Palermo. Falsomiele è un dormitorio privo di servizi, imbruttito dall’edilizia degli ultimi decenni. Eppure un tempo era una delle fertili sponde del fiume Oreto, sulla quale si coltivava la canna da zucchero.

Il parroco, contando sulle offerte dei fedeli, si è voluto lanciare in un’impresa audace: riconfigurare il brutto e pericolante scatolone di calcestruzzo armato, costruito negli anni Sessanta, affinché un’architettura bella costituisse un rifugio per la rinascita della bellezza della vita interiore.

Il cantiere della parrocchia del Santo Curato d’Ars è un luogo in cui ci si interroga su bellezza, arte sacra, architettura, artigianato, libertà, verità, simbolo, uomo, donna, famiglia, Dio, vita, lavoro, e si aprono strade inedite (nel senso in cui ne parlava Antoni Gaudí, l’originalità consiste nel tornare alle origini) per generare un’oasi in cui coltivare una rinnovata civiltà in mezzo alla brutalità della non civiltà contemporanea. La bellezza è legata alla civiltà. È im-mediata, attrae sin dal primo momento. Poi, man mano che se ne coglie tutto il senso, cattura in modo progressivamente più profondo i desideri più nobili degli esseri umani.

