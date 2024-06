Visita guidata ad Alia, solstizio d’estate al complesso rupetre della Gurfa

In occasione del solstizio d’estate, il 21 giugno sarà possibile trascorrere una giornata unica al complesso rupetre della Gurfa, in questa straordinaria architettura scavata nell’arenaria rossa. In particolare all’interno del maestoso ambiente campaniforme, proprio per il solstizio, il sole penetra dal foro presente in sommità della Tholos, scende lungo la parete e a mezzogiorno nel suo arrivo al pavimento produce un “effetto smaterializzante” della figura umana che si pone sotto tale fascio di luce, regalando scenari suggestivi dalla forte valenza antropologica.

La manifestazione che si svolgerà dalle 10 alle 23 ed è organizzata da BCsicilia, Comune di Alia, Associazione Minosse, Associazione Star Freedom, con il patrocinio dell’Assessorato regionale Beni Culturali e I.S., della Fondazione Sicana/Sicilbanca e dall’azienda Tasca d’Almerita.

Si inizia con il benvenuto alla Gurfa e i saluti istituzionali di Antonino Guccione, sindaco del Comune di Alia, di Lucia Paola Miceli, assessore comunale ai Beni Culturali e al Turismo, di Rosolino Ortolano, assessore comunale alla Cultura, di Alessandro Agnello, presidente dell’associazione Minosse e di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia.

Alle 11 è prevista la visita guidata a cura dell’architetto e storico dell’arte Carmelo Montagna. Alle 12 “Ierofania della Luce” con l’osservazione dell’effetto solare all’interno della Thòlos della Gurfa e il suggestivo “effetto smaterializzante”. Dalle 14 alle 17 pausa pranzo e Live Music a cura di Landolina & Purple e l’osservazione solare a cura dell’Associazione Star freedom che con l’ausilio di telescopi solari in luce bianca di prisma Herschel e occhialini ad hoc, divulgatori esperti guideranno l’osservazione del sole in questa particolare giornata.

Alle ore 17,30 conferenza sul tema: “Ipogei della Gurfa, fra Terra e Luce”. Dopo i saluti di Antonio Bagnoli, Editore Pendragon, Giuseppe Di Forti, presidente Fondazione Sicana/Sicilbanca, il primo intervento sarà quello dell'architetto Guglielmo Bilancioni, prof. dell’Università di Genova, direttore della collana “Tecnica e Tradizione” che proporrà un intervento dal titolo “Sui Cardini del Cielo”, a cui farà seguito il contributo di Elisa Chimento, ricercatrice e studiosa della Gurfa, presidente della sede BCsicilia di Alia, che affronterà il tema: “Come in Cielo, così in Terra. Una mappa stellare sulla Via della Thòlos”; infine Carmelo Montagna tratterà il tema “La Luce della Gurfa: Cardine del Cielo, sulla Via della Thòlos”.

Coordinerà i lavori Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia. Alle ore 19 Sorsi d’Estate, aperitivo al tramonto accompagnato da Lounge Music con la degustazione di vini a cura della cantina Regaliali – Tasca d’Almerita, mentre alle ore 20,30 momento sonoro con la performance del cantante e polistrumentista Davide Ambrogio. Dalle 21,30 Stelle e Grotte a cura dell’Associazione Star Freedom, serata osservativa con l’ausilio di telescopi ed esperti dotati di puntatore laser con la proiezione del firmamento all’interno della Tholos della Gurfa. La manifestazione si concluderà alle ore 22 con la performance del maestro clarinettista Pino Saletta.