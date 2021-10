Visioni oblique: da Église libri d'artista, libri oggetto e fototesti per il Belice

Église è lieta di presentare "Visioni oblique . Libri d'artista, libri oggetto, fototesti per il Belìce" a cura di Cristina Costanzo, un progetto collettivo e corale che accoglie le letture complementari di un nucleo di artisti invitati a confrontarsi con la Valle del Belìce, una realtà complessa ma vivace sotto diversi profili.

Gli artisti selezionati, provenienti da discipline differenti, sono accomunati da un’attenzione speciale riservata per ragioni storiche, paesaggistiche e culturali a quest’area geografica della Sicilia, con cui dialogano attraverso la “forma-libro”, espressione fra le più duttili e interessanti nello scenario internazionale.

Ne scaturisce un progetto dinamico e in divenire che presenta i primi esiti delle riflessioni di ventitré autori che hanno declinato con originalità e secondo la propria vocazione i temi della natura, della memoria, del dialogo fra antico e contemporaneo, del terremoto e della ricostruzione, della ferita e della rinascita nei linguaggi del libro d'artista, del libro oggetto e del fototesto. Il progetto, che si sviluppa come mostra itinerante, sarà presentato in anteprima a Église (Palermo) sabato 9 ottobre, dalle ore 18.30.

Artisti

Paolo Assenza; Giuliana Barbano; Davide Bramante; Giovanna Brogna/Sonnino; Laura Cantale e Giuseppe Mendolia Calella; Anna Capolupo; Iole Carollo; Maurizio Galimberti; Simone Geraci; Alberto Gianfreda; Paolo Grassino; Ellie Ivanova; Francesco Lauretta; Filippo La Vaccara; Danilo Maniscalco; Marilina Marchica; Noemi Mirata; Marco Pace; Rossana Rizza; Massimo Siragusa; Carla Sutera Sardo; Samantha Torrisi.

Patrocini

Fondazione Orestiadi; Dipartimento Culture e Società Università degli Studi di Palermo

Media partner:

Balloon Project

Responsabile comunicazione:

Martina Randazzo

Con il supporto di Kad - Kalsa Art District

Norme di sicurezza

Dall’ingresso di Église, ogni attenzione sarà per la sicurezza del pubblico che può accedere a piccoli gruppi e munito di mascherina, e dovrà igienizzare le mani. Secondo le normative regionali vigenti, sarà consentito l’ingresso a quanti muniti di Green pass (vaccino o tampone negativo effettuato 48 ore prima). All’ingresso, un pannello ricorda le raccomandazioni contro il contagio.

