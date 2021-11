Violenza sulle donne, il matrimonio forzato: ciclo di letture drammatizzate a Carini

In occasione della manifestazione proposta dalla città di Carini "Laura che maledetta fortuna", dedicata alle donne vittime di violenza e nella ricorrenza dell'assassinio della "Baronessa di Carini", l'associazione Liberi Tutti Aps presenterà una serie di letture “drammatizzate” e monologhi sull’argomento “Violenza sulle Donne - Il Matrimonio Forzato”.

Partendo dall’episodio di Paolo e Francesca con la lettura drammatizzata di alcuni brani tratti dalla “Francesca da Rimini” di Gabriele D’Annunzio, opera nella quale si sviluppa la vicenda di un matrimonio forzato che degenera in tragedia, si proseguirà con un’analoga lettura dei fatti relativi alla morte di Laura Lanza e Ludovico Vernagallo, avvenuta in Carini proprio il 4 dicembre del 1563.

Si concuderà con monologhi su fatti di cronaca attuali. La serata sarà accompagnata dalla splendida voce di Jakeline Puccio e dalla musica di Giulio Zoppi. Per l'ingresso al Castello è necessario esibire il Green Pass