Viniveri, l'evento italiano fa tappa a Palermo: degustazione e cena al Mec restaurant

Torna, dopo il successo dell’edizione estiva, ViniVeri Ristoranti l’evento diffuso in tredici regioni italiane, organizzato dal Consorzio ViniVeri. Un vero e proprio giro d’Italia - con una tappa speciale in Slovenia - che parte giovedì 11 e si conclude martedì 16 novembre e che porterà oltre 50 vignaioli artigiani in tante città e località del Belpaese, ospiti di osti e chef d’eccellenza.

Quattordici appuntamenti autunnali in altrettanti trattorie e ristoranti dove i produttori presenteranno e racconteranno la loro terra, i vigneti, la propria filosofia produttiva, mentre i loro vini saranno protagonisti di abbinamenti con piatti appositamente creati per l’occasione. Dal Trentino al Piemonte, alla Lombardia, al Veneto, alla Liguria, alle Marche, al Lazio e Puglia per poi approdare sabato 13 novembre in Slovenia, a Lubiana. Mentre domenica 14 l’evento toccherà l’Abruzzo e la Toscana.