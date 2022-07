Vincenzo Palermo e Caro Ferrer nei giardini del Circolo Unificato di Palermo

Giovedi 28 Luglio, alle 20.30, nei giardini del Circolo Unificato di Palermo - piazza Sant'Oliva 25 si esibiranno per la prima volta Vincenzo Palermo, il chitarrista pioniere della musica brasiliana a Palermo e CaRo Ferrer cantante originaria di Rio de Janeiro. I due artisti saranno protagonisti di un viaggio musicale che attraversa il percorso che spazia dalla Choro al Samba a sonorità di matrice afrobrasiliana. Un concerto, al momento, in esclusiva per i soci del Circolo. Ingresso con apericena: 20 euro a persona, 18 euro per i possessori di "Carta Esercito". L'accesso è consentito alle categorie di utenti degli Organismi di Protezione Sociale in possesso di valido titolo.