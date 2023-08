Villagrazia in festa per la Madonna delle Grazie, si ride con Cacioppo

Il comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo siciliano Giovanni Cacioppo sarà l'anima della Festa di Villagrazia di Carini, in onore della Madonna delle Grazie, in programma sabato 5 agosto. L'artista sarà affiancato sul palco dalla Massimo Scalici band. La serata, alla quale si potrà assistere gratuitamente, avrà inizio alle 21 e andrà avanti fino alle 23:30 circa.

Il palco che ospiterà lo spettacolo sarà allestito nello spazio antistante alla chiesa della Mater Divinae Gratiae che si trova in via Papa Giovanni Paolo II snc. La domenica sera poi, come di consueto, a partire dalle 21 per le vie della frazione carinese sfilerà la processione. Al termine, intorno alle 22.30, ci saranno i fuochi d'artificio. La messa solenne, invece, sarà domenica alle 11.