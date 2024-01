Un villaggio sportivo itinerante a Bagheria

Sport come veicolo di inclusione e crescita. Nuova iniziativa organizzata dall'associazione Acsd Himera Aps e sempre inerente al progetto “Fattore Ics-Inclusione, crescita e sport”. Questa volta luogo della manifestazione è Bagheria, con il via ufficiale al “Villaggio Sportivo Itinerante”, evento che si terrà sabato 3 febbraio, dalle 9 alle 13, presso i locali della Direzione Didattica del Circolo Bagnera di Bagheria, in via Leonardo da Vinci, 1.

In una giornata interamente dedicata allo sport, saranno previste attività gratuite per minori e ragazzi, dai 5 ai 24 anni. Saranno tanti gli sport praticati come il basket, golf e tiro con l'arco, con una specifica attenzione all’attività motorie e alla dimostrazione di determinati esercizi fisici per un avviamento migliore alla pratica sportiva. Per l'occasione, verranno distribuiti gadget e fascicoli con materiale informativo. L'evento è realizzato in collaborazione con Apd Bagheria 90011.