Villaggio di Natale a piazzale Giotto, tra casette innevate e animazione per bambini

Il periodo natalizio si sta inesorabilmente avvicinando siamo pronti a inaugurare luci, decorazioni, eventi. Anche Palermo si sta facendo bella per l'occasione, ha preso vita un luogo dove l'atmosfera di festa è ben palpabile, accompagnando grandi e piccini nei giorni più belli dell'anno, dal 6 dicembre fino al prossimo 7 gennaio 2024. Si tratta del Villaggio di Babbo Natale "La magia del Natale" che si terrà presso via Giotto 45 proprio nel cuore della città.

Il periodo natalizio è particolarmente amato da grandi e piccini, condividendo momenti gioia e divertimento sia in famiglia che tra amici o in coppia. A Palermo per Natale si sta preparando per lasciare tutti a bocca aperta un luogo che convoglia numerose sorprese. Il Villaggio della "Casa di Babbo Natale" Il tutto con grande intrattenimento. Dalla slitta di Babbo Natale trainata da renne, alle sfere natalizie, dalle case del Villaggio di Babbo Natale: dove fare tante foto. L'animazione con tote bolle e palloncini tra zucchero filato e pop corn per tutti.