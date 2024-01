Villabate, Petrotto & Bachstringensemble in concerto di beneficenza

Il BachString Ensemble, rinomato gruppo musicale composto da talentuosi artisti, si appresta a emozionare il pubblico con un concerto di beneficenza il prossimo 8 febbraio alle ore 21 presso la chiesa Sacro Cuore di Gesù, nel cuore di Villabate.

Fondato dal violinista e cantante Salvatore Petrotto, il gruppo vanta la partecipazione del chitarrista Di Rosalia, del pianista Zappulla, del contrabbassista Avvento, delle percussioni di Cardella e delle voci di Mastrilli, Oliveri e Di Paola. Durante la serata, si esibiranno anche le allieve di canto della scuola ArtacaAdemy di Capizzi Sole, sotto la direzione del Maestro Petrotto.

Il pubblico avrà l'opportunità di immergersi in un repertorio musicale variegato e coinvolgente, un mix unico di generi e stili. Un emozionante viaggio in cui le note classiche si fonderanno armoniosamente con la contemporanea.

Il concerto del BachString Ensemble non solo offrirà un'esperienza musicale di altissima qualità, ma sarà anche un'occasione per contribuire a una nobile causa. Il ricavato dell'evento sarà devoluto in beneficenza, con l'obiettivo di sostenere le persone più bisognose della chiesa Sacro Cuore di Gesù di Villabate. L'ingresso è libero