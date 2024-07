Villabate opera festival omaggia Mozart: in scena Le nozze di Figaro

Al via la prima edizione del Villabate Opera Festival, evento organizzato dalla Corale Annamaria Pitarresi Alaimo APS, in collaborazione con la Pro Loco di Villabate. La manistazione prenderà il via l'11 luglio e andrà avanti fno al 14. Ad aprire la quattro giorni Le Nozze di Figaro, prima delle tre opere buffe di W.A. Mozart. Gli artisti a cimentarsi sul palcoscenisco saranno i vincitori dell'undicesimo concorso Simone Alaimo "Il bel canto", svoltosi al Teatro Massimo nei giorni 19, 20, 21 e 22 giugno 2024.

Le serate in programma si svolgeranno tutte a Villabate, poichè quest'ultimo è il paese d'origine del maestro Simone Alaimo, direttore della Corale Annamaria Pitarresi Alaimo.

La prima serata, giorno 11 luglio, si terrà nel sagrato della chiesa S. Giuseppe di Villabate con ingresso libero. Le serate del 12 e 13 si svolgeranno invece inel teatro estivo di Villa Laura, in via Giovanni Paolo II, e anche in questo caso l'ingresso sarà libero. Giorno 14 il Festival si concluderà con un evento straordinario: il "Gala Concert" degli artisti vincitori del concorso con un cameo del maestro Simone Alaimo, anche per questa occasione l'ingresso sarà libero. Sul palco "La Giovane Orchestra Sicula", per l'occasione composta da un quartetto d'archi, diretta dal Maestro Raimondo Capizzi, mentre al pianoforte ci sarà la Maestra Beatrice Cerami.