Appassionati di storia e di vini a Rapporto: a Villa Tasca l'evento con i vini Regaleali

Se sei un appassionato di storia e di vini, sabato 11 (solo visita) e domenica 12 novembre, alle 10:30, le guide di Esplora Siti Sicilia ti aspettano per un duplice percorso di visita e degustazione nella splendida cornice di Villa Tasca.

Eretta nel XVI secolo, Villa Tasca è un'incantevole tenuta dai saloni riccamente decorati con una vista mozzafiato su un grande parco di piante esotiche, alberi secolari e romantici specchi d’acqua. Qui, tra fontane ornamentali e padiglioni decorativi che ispirarono Wagner nel completamento del Parsifal, potrai assaporare i migliori vini siciliani e immergerti nella storia e nella cultura del territorio.

Luogo: appuntamento 15 minuti prima a Villa Tasca | Viale Regione Siciliana Sud-Est, 397 | Palermo

Costo solo vista: 15 euro adulti | 10 euro minori dai 10 anni | 5 euro minori di 10 anni. Include: Guida abilitata, ingresso dimora storica e giardino romantico privato dei Tasca D'almerita. (2 ore circa)

Costo vista + Degustazione: 37 euro adulti | 22 euro minori (3 ore circa)

Costo solo Degustazione: 25 euro adulti | 16 euro minori (1 ora circa)

Tre calici degustazione inclusi ( Nero D'avola, Catarratto, Nerello Mascalese), un piatto degustazione abbinato con eccellenze del territorio siciliano. Nel caso dei minori verranno sostituiti i calici con bevanda analcolica, il piatto degustazione e incluso. Il pagamento e necessario effettuarlo online tramite sito per acquisire la prenotazione. Prenotazione obbligatoria: esplorasitisicilia@gmail.com.

La storia

Una dimora con 500 anni di storia che aprirà al pubblico, dal giardino privato, che ispirò Wagner a chiusura del suo “Parsifal”, ai saloni riccamente decorati che conservano ancora una forte aura domestica. Una casa amata da chi la abita, come testimoniato dalle foto di famiglia, e dai tanti ospiti illustri che ne hanno ammirato gli interni, da Paola del Belgio a Jacqueline Kennedy Onassis, da Richard Burton a Renata Tebaldi ed altri ancora. Oggi Villa Tasca è uno dei pochissimi esempi di casa patrizia perfettamente conservata e forse l’unico esempio in tutto l’agro palermitano ad aver conservato integro il parco. E possibile per chi lo desiderasse, una volta terminata la visita, soffermarsi al Parco dove è attiva, nel week-end, un’area dedicata al ristoro.