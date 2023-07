Serata Modseason, la musica è "Supersonic" a Villa Filippina

Serata musicale organizzata da Modwear & Modcafé a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18,

sabato 8 luglio.



Sul palco del ModseasON tantissimi ospiti del panorama musicale palermitano e non solo. Oasis Night Supersonic, open show Vincent Hank e after live Soniqphil dj set.

Evento in collaborazione con Expats Living Palermo. L’ingresso è libero, è possibile prenotare un tavolo per l’aperitivo o la cena presso il punto ristoro Monsù di Villa Filippina online https://monsu.my.canva.site/