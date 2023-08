Villa Filippina, Nicolò Carnesi in "Solo tour"

Nicolò Carnesi sta per sbarcare a Villa Filippina: appuntamento il 25 agosto alle 21,30. Autore ironico e disincantato, dopo aver pubblicato nel 2022 la riedizione per i 10 anni di “Gli eroi non escono il sabato” è tornato a far parlare di se con il brano “Dinamite” che ha rappresentato un bilancio degli ultimi anni in cui delusione e felicità personale si scontrano con le grandi problematiche che hanno condizionato la società, dalla pandemia ai conflitti bellici, un piccolo viaggio introspettivo e malinconico.