"Caro Carosone”, i più grandi successi del cantautore napoletano a Villa Filippina

Un concerto per Renato Carosone, eseguito da "Caro Carosone Orchestra", a Palermo il 21 luglio alle ore 21, nello splendido scenario del parco di Villa Filippina. Dopo il successo di pubblico al teatro Al Massimo, "Caro Carosone Orchestra" ritorna sulle note del grande genio Renato Carosone, per una serata divertente di canzoni e spensieratezza.



Definito dalla stampa "un concerto divertente e interattivo, per il grande coinvolgimento del pubblico, che partecipa con interesse e grande divertimento", Caro Carosone Orchestra eseguirà le canzoni resi immortali dalla irrefrenabile simpatia del genio Renato Carosone, nei testi e nell'interpretazione: Torero, Tu vuò fà l'americano, 'O Sarracino, Maruzzella, Pigliate 'na pastiglia, Lazzarella.



Sarà un concerto speciale, perché una parte dell'incasso sarà devoluto all'associazione "Piccoli battiti", ogni giorno impegnata nella prevenzione delle malattie cardiovascolari nei bambini. Sul palco, Roberto Mastrilli (voce), Riccardo Coraro (chitarra) Fabio Brusca (pianoforte), Davide Femminino (contrabbasso), Stefano D'Amico (batteria), Rosario Guzzetta (clarinetto) e Gaetano Motisi (sax).

Posto unico Euro 15

Over 65 - Cral - Associazioni

Euro 10, biglietti acquistabili direttamente a Villa Filippina (dalle ore 10 alle 13, in piazza San Francesco di Paola 18) oppure online

https://villafilippina.organizzatori.18tickets.it/

È una produzione

Media Eventi Production

Parco Villa Filippina

Riprese video di Massimo Torcivia, Artewiva