Sicurezza e lavoro: al Comune di Monreale il convegno “Le vie della legalità”

Si terrà martedì 30 maggio nell’aula consiliare di Monreale, a partire dalle 9, la prossima manifestazione organizzata dell’Unione sindacale militare interforze associati, composto da militari di esercito, marina militare e guardia costiera, aeronautica militare, Arma dei carabinieri e guardia di finanza. La manifestazione, ritenuta particolarmente meritevole per contenuto e finalità, per cui ha ottenuto anche la concessione del patrocinio gratuito del ministero della Difesa, sarà articolata in due momenti.

Il primo, al mattino, sarà dedicato agli studenti che verranno accolti dalla segreteria di Usmia esercito Sicilia, dall’amministrazione comunale e dalla diocesi di Monreale per poi dialogare con il secondo capo aiutante della marina militare Salvatore Girone e con il professore Carmelo Bartolo Crisafulli (sociologo e bioeticista dell’università Federiciana). L’obiettivo dell’incontro con gli studenti è quello di favorire lo studio ed il confronto tra i giovani sui temi della legalità, con particolare attenzione ai principi della Costituzione italiana, che costituiscono l’indispensabile riferimento per una educazione alla civile convivenza e alla consapevole cittadinanza. E’ necessario rinfocolare costantemente il senso civico da trasmettere ai nostri giovani. Bisogna consegnare alle future generazioni esempi tangibili, utili a far discernere loro il rispetto della legalità dagli esempi negativi devianti, che generano nuova linfa vitale per la criminalità organizzata.

Il secondo momento, che si svolgerà al pomeriggio dalle ore 16, dedicato a studenti, associazioni, operatori del diritto, appartenenti alle Forze Armate e dell’Ordine, è un convegno dal titolo “Le operazioni sul territorio nazionale dai ‘Vespri Siciliani’ a ‘Strade Sicure”’ Analisi dei profili giuridici circa l’impiego delle forze armate nelle operazioni di ordine pubblico”. I lavori saranno moderati dal giornalista Massimo Brizzi. Ad accogliere gli ospiti ed introdurre i lavori sarà il segretario regionale di Usmia esercito Sicilia, Roberto Peretti. Il convegno inizierà con l’esecuzione dell’inno di Mameli, la proiezione di un videomessaggio inviato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, il saluto del sindaco Alberto Arcidiacono, del presidente del Consiglio comunale e deputato regionale Marco Intravaia, dell’assessore regionale del Territorio ed Ambiente Elena Pagana, dell’assessore comunale alla legalità Letizia Sardisco, dell’assessore comunale all’istruzione Rosanna Giannetto, del presidente di Usmia Salvatore Girone, del segretario generale di Usmia Leonardo Nitti, della professoressa Roberta Granvillano (Centro main force, polo didattico: Unipegaso-Mercatorum San Raffaele) e di Manfredi Vitello, direttore generale Cesifop.

Tra gli interventi è previsto quello del generale di brigata del Ris Mario Piraino, di Carmelo Bartolo Crisafulli, di Gaetano Ruocco, presidente Associazione nazionale sottufficiali d’Italia) e dell’avvocato Lorenzo Sanseverino. Durante il convegno verrà trattata l’evoluzione delle operazioni sul territorio da carattere regionale a carattere nazionale e verranno analizzati i profili pubblicistici dell’impiego delle Forze Armate nelle operazioni di ordine pubblico. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione da Koinè onlus e Cesifop.