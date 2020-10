Exstasis a piazza Bellini, un video mapping tra gli stucchi della chiesa di Santa Caterina

È stato il primo evento annullato, lo scorso febbraio alle porte del lockdown per l’emergenza sanitaria in corso: un grande video mapping immersivo proiettato tra le pareti e gli stucchi della chiesa di Santa Caterina, in piazza Bellini, riproposto su grande richiesta a distanza di un anno dopo avere affascinato 3mila visitatori in 2 giorni.

“Exstasis”, video mapping prodotto da Odd Agency e Vm Agency Group all’interno della chiesa di Santa Caterina (piazza Bellini, 2), ritorna con una nuova veste per un lungo mese di proiezioni, da venerdì 9 ottobre a domenica 8 novembre, con spettacoli ogni mezz’ora: martedì e mercoledì due spettacoli alle 19.30 e alle 20 e da giovedì a domenica, 10 spettacoli, dalle 19 alle 23.30 (ultimo spettacolo); escluso il lunedì. (biglietti da 5 a 7,50 euro, gratuito bambini under4).

Occhi all’insù su Santa Caterina. Il video mapping “Exstasis” è il racconto di una trasformazione dell’anima, di un movimento che si fa corpo tra i giochi di pixel e le geometrie cangianti. I video artisti hanno ripercorso i cinque momenti del cammino estatico secondo Evelyn Underhill, mistica cattolica XX secolo: risveglio, purificazione o ascesi, illuminazione, notte oscura dell’anima, unione. Il mapping è un’eccellenza made in Sicily, selezionato tra i progetti finalisti al prestigioso Video Mapping Awards di Lille, oscar internazionale che premia le migliori esperienze immersive.

L’ingresso al video mapping ha un costo di 7,50 euro (adulti), 5 euro (bambini dai 5 ai 16 anni), gratuito (under4). È preferibile prenotare il proprio biglietto online al sito www.exstasis.it oppure acquistare i biglietti sul sito “Ticketsms”. Ingresso limitato a 80 persone per spettacolo. L’organizzazione prega i visitatori di recarsi all’ingresso della chiesa, 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, già muniti di autocertificazione Covid-19 sottoscritta al momento dell’acquisto del biglietto online o in presenza alla biglietteria. I posti per ogni singolo spettacolo sono limitati a un numero di 80 persone, obbligatori l’uso di mascherina e il distanziamento di almeno 2 metri.