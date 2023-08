A Vicari lo spettacolo di Sergio Vespertino "Fiato di madre"

L'attore palermitano Sergio Vespertino, quando non non lo vediamo al cinema o in tv, è indubbiamente uno dei mattatori del palcoscenico più amati dal pubblico siciliano. E lunedì 7 agosto, alle ore 21.30, il pubblico estivo non può perdere l'opportunità di apprezzarlo sul palco di piazzetta San Leonardo a Vicari in uno dei suoi grandi classici teatrali “Fiato di madre”, messo in scena con le musiche dal vivo del fisarmonicista Pierpaolo Petta. Lo spettacolo fa parte del cartellone di “Dest’Arte - Festival intercomunale delle arti performative”, progetto di teatro, danza, musica e teatro ragazzi della cooperativa Agricantus di Palermo nato dalla sinergia e dalla collaborazione tra il direttore artistico Vito Meccio e i Comuni di Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Mezzojuso, e reso possibile grazie alle risorse del Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero della Cultura nelle aree periferiche del Comune di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo.

Con “Fiato di madre” Sergio Vespertino, sembra volerci dire che sotto il grembiule di ogni mamma c'è il ricordo di una ragazza scapigliata e un pò egoista che si è trasformata in “angelo del focolare”. La maternità è, in ordine di tempo, la seconda professione più vecchia del mondo. La mamma è una sola... due non sarebbero compatibili con la sopravvivenza. E’ uno spettacolo agile, adatto a tutti che permette allo spettatore di ritrovarsi come figlio o genitore. Con argute trovate comiche, con fraseggi intelligenti e carichi di ironia, Sergio Vespertino fa rivivere l’infanzia di ognuno di noi e i “microtraumi” che hanno accompagnato la nostra crescita grazie alle migliaia di raccomandazioni delle mamme. Ritmi serrati e ad un susseguirsi di continue risate daranno vita ad uno spettacolo estremamente comico, da rivedere anche più di una volta da soli o con tutta la famiglia.

Il programma di “Dest’Arte - Festival intercomunale delle arti performative” prosegue nei tre paesi del Palermitano fino al 18 agosto. Obiettivo di Dest'Arte è la rivitalizzazione socio-culturale dei territori coinvolti, attraverso interventi artistici capaci di risvegliare l’interesse degli abitanti nei confronti dell’arte e della cultura. Il progetto è realizzato anche grazie alla collaborazione del G.A.L. Metropoli Est (società consortile di natura mista pubblico-privata), e delle associazioni che partecipano alla diretta realizzazione del palinsesto, soggetti dalla pluriennale esperienza in ambito culturale e dello spettacolo dal vivo: Estreusa di Caltanissetta, MDA Produzioni Danza di Castelnuovo di Porto (Roma), Nave Argo di Caltagirone, Associazione culturale Unisono di Modugno (Bari). Gli spettacoli sono a ingresso gratuito.