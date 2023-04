“Il Viaggio della Vita”, lo spettacolo del laboratorio di teatroterapia ai Cantieri culturali

In questi ultimi 11 anni, l’Associazione di Volontariato “ODV Pensiamo In Positivo Palermo” collabora con il Dipartimento di Salute Mentale ASP 6 ed in particolare con il mod. 5 del DSM alla la realizzazione delprogetto “Teatro IN-Azione” che, si è rivelato un ottimo strumento riabilitativo(riconosciuto dal DSM dell’ASP 6) dal momento che è un’esperienza globale che include attività di comunicazione, di psicomotricità, di creatività e di integrazione con il mondo esterno. Il progetto è rivolto a utenti psichiatrici del DSM ASP 6 provenienti dalle CTA dai CSM, dai centri diurni, dalle case di accoglienza e dal territorio. In tale direzione, la finalità cui tendono le attività è l’utilizzo della metodologia della teatroterapia, cioè: offrire una serie di mediazioni consapevoli, attraverso una serie di esperienze che ne favoriscano l’integrazione tra loro stessi e i normodotati (utenza indiretta), al fine di garantire uno stile di vita secondo un modello positivo e un maggiore protagonismo sociale.

Il laboratorio di teatro ogni anno, dal 2010 a oggi, inizia nel mese di ottobre e si protrae fino a giugno e al termine del percorso si realizza una performance teatrale (alle volte replicata), che racchiude e gratificare l’impegno dei partecipanti, la loro volontà, e il loro messaggio, diventa la giusta conclusione di un progetto nato per dar loro voce nel territorio. Alle attività di drammatizzazione ci sono momenti che si dedicano alla realizzazione delle scenografie e di parte degli abiti dove sarà dato spazio anche alla creatività e alla manualità e così i partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi nell’arte del cucito e/o della pittura e realizzazione scenografica.

Ciò che rende unico questo progetto è che i pazienti, i volontari e il personale medico e paramedico hanno fondato nel 2011 la “Compagnia Instabile” che a tutt’oggi è formata da n. 48 persone in scena. E con un “pizzico di orgoglio” si sottolinea che la Compagnia Instabile è la più grande esistente in Italia se si considera che in media in ogni spettacolo vanno in scena almeno 30 pazienti psichiatrici. La performance che verrà messa in scena il 28 aprile 2023 ha per titolo “Il Viaggio della Vita”, il viaggio inteso come metafora della vita, è un'esperienza interiore dell'individuo che richiama la circolarità della vita: la nascita, l'adolescenza, la fase adulta, la morte fino ad approdare alla rinascita.Un viaggio che in comune percorriamo ma non per arrivare, ma per partire ogni giorno, con un nuovo e sempre più ricco bagaglio.

E proprio per questo non esiste viaggio senza una valigia, una valigia leggera che trascorrendo il tempo si riempie di esperienze più o meno comuni a tutti. In sintesi: “Tutto il mondo è un palcoscenico, donne e uomini sono solo attori che entrano ed escono dalla scena. Ognuno nella sua vita interpreta molti ruoli e gli atti sono le sette età della vita”.