Viaggio al centro della musica: da Martha c'è Giusi Caruso, la pianista che suona col corpo

La pianista Giusy Caruso, ricercatrice docente al Conservatorio Reale di Anversa, in Belgio, nel suo concerto-spettacolo “Viaggio al centro del Suono” propone in prima assoluta alla città di Palermo un nuovo concetto di evento dal vivo "capace di portare il pubblico verso il futuro di spazi e formati inediti del concerto classico” (Angelo Foletto – Repubblica, 2022).

Si tratta di un viaggio musicale alla scoperta di quelle intime relazioni tra le vibrazioni del suono, il ritmo e il gesto che lo produce, in un programma che spazia dal repertorio classico a quello più contemporaneo fino alla tecnica estesa nelle corde del pianoforte e all'utilizzo di sensori per il tracciamento della tensione muscolare e del movimento delle braccia della pianista, che vengono restituiti da un software in suono elettronico.

"Giusy Caruso trasforma così in poesia sinestetica i più recenti studi delle neuroscienze sul movimento performativo, sulla biomeccanica, sull’interazione uomo-macchina e sull'intelligenza artificiale, divenendo essa stessa corpo artistico, sbriciolando ogni barriera, sfidando ogni convenzione e in definitiva creando un nuovo genere di performance figitale, parola quest'ultima di un presente che è già futuro in cui il mondo fisico incontra quello digitale, che oggi è definibile solo come autentica contemporaneità alla nostra esperienza quotidiana sublimata in arte" (Alessia Capelletti).