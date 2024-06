Allo Stand Florio "Viaggi di gusto": Monreale e il suo territorio, la prima tappa

Allo Stand Florio si alza il sipario sulla seconda edizione di "Viaggi di gusto", alla scoperta dei sapori dei territori della Sicilia. Venerdì 21 giugno, alle 20,30, degustazioni, show cooking, storie di donne e uomini resilienti, immagini e musica.



Monreale e il suo territorio, la prima tappa del viaggio con i vini dell'azienda Dei Principi di Spadafora. Con Francesco ed Enrica, padre e figlia, antesignani del bio nella loro Tenuta a Contrada Virzì, il pastificio artigianale Feudo Mondello, tra le eccellenze italiane, che racchiude la storia della famiglia Agosta da generazioni coltivatori di grano, l'azienda di olio, e non solo, di Mariella Beltempo, contadina ed artista ed i prodotti da forno della rinomata Forneria Messina di Monreale famosa per il pane, lo sfincione tipico ed i biscotti.



Al ritmo delle selezioni musicali della dj Naua, la serata prosegue con le degustazioni di formaggi prodotti da Giovanni Scalora e con le conserve ed i patè hand made dell'azienda Giapas, le Conserve di Montelepre con la giovane Cristina Lo Grasso.



Guest star della serata, il Pastaio Matto, al secolo Salvo Terruso che con Gaetano La Mantia, chef resident dello Stand Florio, daranno vita allo show cooking della pasta, il primo per eccellenza, tra aneddoti e curiosità sul filo del divertissement.