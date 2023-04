Al Cassaro torna la Via dei librai: più di cento appuntamenti in sei giorni di rassegna

È stato definito il palinsesto dell’ottava edizione della Via dei librai che si aprirà giovedì 20 aprile lungo via Vittorio Emanuele. Tante le novità di quest’anno: l’Isola di Robinson, curata dal supplemento culturale di Repubblica, arricchisce il programma degli altri due spazi tradizionali l’Isola Pasolini in piazza Bologni e l’Isola Consolo sul piano della Cattedrale, dove sarà comunque ospitato il palco centrale della manifestazione. In piazza Sett’Angeli il nuovo spazio per ospitare l’Isola di Robinson. Tanti gli appuntamenti anche al Museo Riso e alla Biblioteca centrale della Regione che allargano la loro presenza nella manifestazione con eventi di particolare rilievo sul tema del 2023 che sarà: “Cittadinanza ed umanità”.

Gli appuntamenti confermati con autori, librai e editori che partecipano alla Via dei librai sono 107. Tra le articolazioni del tema principale: la lettura tramite di cittadinanza con particolare attenzione al ruolo della scuola per la promozione della lettura; la valutazione d’Impatto delle attività culturali; gli aspetti politici della cittadinanza anche in una prospettiva internazionale; il rapporto tra cittadinanza e ambiente; il ruolo del giornalismo nel rilevare il rapporto tra cittadinanza e umanità; una serie di incontri che mettono in evidenza le persone testimoni dell’impegno civico e dell’impegno antimafia; gli aspetti giuridici della cittadinanza con attenzione ai diritti umani e alle regole dello Stato. Nel ricco palinsesto vari appuntamenti riguarderanno l’arte, il cinema, la fotografia, il fumetto, il teatro e, ovviamente, la letteratura.

Tanti anche gli appuntamenti dedicati ai bambini e, a completare il programma, una breve rassegna di quattro proiezioni di film e docufilm prodotti da studenti e diplomati della Sede Sicilia della Scuola nazionale di Cinema. Hanno aderito 50 espositori - i cui stand saranno ospitati lungo via Vittorio Emanuele - e 11 istituzioni scolastiche, oltre alla Rete di 69 istituti scolastici per la cultura antimafia a scuola.

Parteciperanno le istituzioni culturali della Regione, il Centro sperimentale di Cinematografia - Sede Sicilia, e, come tradizione, il Sistema Bibliotecario del Comune con l’Archivio Storico e la Biblioteca centrale “Leonardo Sciascia”. Presenti su strada anche le postazioni dell’Arma dei carabinieri e della polizia di Stato con le proprie pubblicazioni editoriali. Al nucleo fondante delle librerie del Cassaro, inoltre, si sono affiancate case editrici presenti direttamente o indirettamente per un totale di oltre settanta soggetti culturali che prenderanno parte alla rassegna. All’inizio della prossima settimana, inoltre, la diffusione del programma completo avverrà oltre che sul sito della manifestazione, totalmente rinnovato, anche attraverso l’opuscolo su carta che conterrà i saluti del sindaco Roberto Lagalla, dell’assessore alla Cultura al Comune Giampiero Cannella, dell’assessore regionale Emilia Amata, di quello al Turismo Francesco Scarpinato e della presidente della Confcommercio di Palermo Patrizia Di Dio.

Il coinvolgimento delle scuole segna l’avvio della manifestazione. E infatti la prime due giornate saranno interamente dedicate a studenti e professori che invaderanno con le loro iniziative le Isole letterarie e gli spazi del Cassaro, oppure ospiteranno le iniziative nelle proprie sedi come, ad esempio, l’istituto “Regina Margherita” e il Convitto Nazionale “Falcone”. Per i dettagli sui singoli appuntamenti è possibile consultare la pagina Facebook de La Via dei Librai e le pagine delle librerie in calendario.