Dal Cassaro a Mondello per un weekend: La via dei librai trasloca, ma solo per l'estate

L’impegno è stato rispettato: la Via dei librai lascia temporaneamente la sua culla del Cassaro e affronta il mare aperto della città, delle periferie e della provincia. La prima tappa sarà nel prossimo fine settimana a Mondello. Attorno alla fontana della Sirenetta gli stand e una serie di presentazioni con gli autori.

Appuntamento quindi venerdì 22 e sabato 23 luglio nella piazza di Mondello paese: il primo evento de La Via dei Librai per Palermo avrà inizio la mattina alle 10 e poi si svolgerà nel pomeriggio con una serie di presentazioni alla quale parteciperanno gli autori ma anche con degli incontri in cui si affronterà il tema proposto in un libro che ha suscitato interesse e dibattiti. Nei prossimi giorni i dettagli dell'iniziativa con il calendario degli eventi e i nomi dei partecipanti tra i quali hanno già aderito Gian Mauro Costa, Sandra Rizza, Gery Palazzotto e Daniele Billitteri.

Il programma

Venerdì 22 luglio

ore 10 inaugurazione

letture per bambini a cura della scuola “Il Grande Albero” con l'associazione Aba Palermo

ore 18 Sandra Rizza “Nessuno escluso” ed. Ianieri. L’autrice dialoga con Claudia Mirto, a cura dell'Enoteca letteraria Prospero

ore 19 Carlo Di Franco “Itinerario gastronomico arabo-normanno”, a cura della Libreria Zacco

ore 20 Gian Mauro Costa “Luci di luglio” ed. Mondadori, l’autore dialoga con Daniele Billitteri, a cura della Libreria Vaccaro

ore 21.30 Maurizio Carta “Homo urbanus. Città e comunità in evoluzione”, Donzelli editore

ore 22.30 happening Reading di poesie a cura del Gruppo di lettura di Spazio Cultura

Sabato 23 luglio