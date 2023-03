Via Crucis "La via dolorosa" alla chiesa di Santo Stefano alla Zisa

Venerdì 9 aprile ore 21, Via Crucis presso i giardini del castello della Zisa, organizzata dalla chiesa Santo Stefano Protomartire alla Zisa. Verranno inscenate le 14 stazioni della via Crucis, e come da indicazione di Papa Francesco, viene recitata in suffragio delle vittime di Cutro, in Calabria, e delle migliaia di uomini, donne e bambini che, in fuga da guerre, fame, oppressioni, violenze, finora hanno perso la vita nelle acque del Mediterraneo.