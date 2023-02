Al Vesper il live music del Retrò jazz duo con Sofia Ciringione e Nicolò Buffa

Sarà il “Rétro Jazz Duo”, composto da Sofia Ciringione (voce) e Nicolò Buffa (chitarra), la formazione protagonista della serata in programma dalle ore 20 di venerdì 24 febbraio al Vesper Pub, in via Ammiraglio Gravina 31/A, nei pressi del porto di Palermo.

Entrambi musicisti palermitani già laureati in Jazz presso il conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. La formazione ha come fine ultimo quello di allietare il gentile pubblico reinterpretando brani della tradizione jazzistica, nei loro diversissimi stili, dal blues, agli “standards”, passando alla bossa nova alternandoli con composizioni originali e moderne ideate dagli stessi.