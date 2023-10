Verso Efebo, al Rouge et Noir arriva il film "Misericordia" di Emma Dante

È Misericordia, il nuovo film di Emma Dante tratto dal suo omonimo spettacolo teatrale, l’ultima proiezione di "Verso Efebo", calendario di appuntamenti di avvicinamento alla 45a edizione dell'Efebo d'Oro Film Festival (11 - 19 novembre 2023). Presentato in anteprima nazionale, fuori concorso, il 26 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, il film approda immediatamente dopo a Palermo grazie ad Efebo d’Oro Film Festival (al Cinema Rouge et Noir) - accompagnato ed introdotto dalla regista insieme a tutte le attrici che hanno preso parte al lavoro - martedì 31 ottobre alle ore 20.30.

Ad accoglierle in sala il saluto di Paola Catania (Presidente del Crnc) e di Alessandro Rais (direttore dell’Efebo d’Oro Film Festival). Al termine della proiezione Emma Dante e lo scrittore Giorgio Vasta (che con la regista ed Elena Stancanelli firma la sceneggiatura) converseranno con Alessandro Rais.

"Misericordia - come dichiara la regista - racconta una realtà squallida, intrisa di povertà, analfabetismo e provincialismo, esplora l'inferno di un degrado terribile, sempre di più ignorato dalla società. Racconta la fragilità delle donne, la violenza che continua a perpetuarsi contro di loro, la loro disperata e sconfinata solitudine".

Il film di Emma Dante

Sicilia, un piccolo borgo marinaro di casupole in pietra grezza, in mezzo a rifiuti e rottami. Alle spalle una montagna maestosa. Qui nasce e cresce Arturo, figlio della miseria e della violenza, qui muore la sua mamma mettendolo al mondo. Betta, Nuccia e la giovane Anna, prostitute come lo era sua madre, se ne prendono cura come se fosse un figlio, nella misericordia di un amore disperato fatto di carezze e insofferenza, crudeltà e tenerezza. Ormai Arturo ha diciotto anni, in alcuni momenti sembra un bambino, in altri un vegliardo. È nato difettoso, si muove in modo strambo, partecipa al mondo con un animo diverso. Guarda alle persone intorno a sé come alla montagna che scala: senza paura. È un invisibile fra gli invisibili e deve combattere, come tutti a Contrada Tuono, per la sopravvivenza, ma il suo sguardo puro e diverso porta con sé la speranza.

Efebo d'Oro

