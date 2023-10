Verso una birra a base di grani antichi: a Marineo una giornata tra incontri, degustazioni e chicchi di solidarietà

Verso una birra a base di grani antichi. E' il nome dell'evento che si terrà il 19 ottobre al Castello Beccadelli di Marineo. Una giornata tra convegni, degustazioni di birre e chicchi di solidarietà. "L’evento 'Verso una birra di grani antichi di Marineo' rappresenta il connubio tra grani antichi siciliani, birra, Moto Rocka Fest e solidarietà. Stiamo lavorando da diversi anni – afferma il vice sindaco di Marineo, Carlo Greco – sulla filiera dei grani antichi siciliani nel territorio di Marineo. Dopo il pane, la pizza, i biscotti, i formaggi e i dolci, stiamo cercando di implementare la filiera della birra Made in Sicily”.

Durante il Convegno, nella splendida cornice del Castello di Marineo, sarà presentata la birra sperimentale “Atena”. E’una birra frutto della sinergica collaborazione tra i corsi di studi in Scienze e Tecnologie Agroalimentari e Mediterranean Food Science and Technology dell’Università degli Studi di Palermo ed il Birrificio Epica di Sinagra, in provincia di Messina. A capo del progetto il prof. Nicola Francesca, in qualità di responsabile scientifico del progetto Living Lab Nebrodi Azione (1.3.2 del Po Fesr Sicilia 2014/2020), che ha guidato l’incontro tecnico-scientifico “Biotecnologie agroalimentari per una birra 100% made in Sicily”, dedicato alla ricerca e al trasferimento tecnologico per il settore brassicolo. La birra “Atena” è realizzata mediante l’impiego di un ceppo di lievito non convenzionale (Candida oleophila) isolato in Sicilia e di grano tenero siciliano cultivar Maiorca. La selezione dei lieviti siciliani è stata condotta dal gruppo di Microbiologia Agroalimentare del Dipartimento Saaf, specializzato nella messa a punto di starter microbici e protocolli innovativi per la fermentazione alcolica e bio-protezione di bevande ed alimenti. Lo studio dedicato alla selezione dei grani e alla messa a punto del processo di maltazione della maiorca è stato condotto dal prof. Aldo Todaro del gruppo di Tecnologie Alimentari del Dipartimento Saaf.

“E’ stata inserita nella fase iniziale un lievito non convenzionale come la Candida Olephila che ha la caratteristica di attuare un’azione enzimatica non fermentativa bensì protettiva. Questa birra al momento presenta un ph piuttosto basso – afferma Nicola Francesca – e in futuro si proseguirà con la sperimentazione con lo scopo di continuare a perfezionare il prodotto che è stato ottenuto e di cui siamo molto soddisfatti”. Momento speciale dell’evento sarà “Chicci di Solidarietà”, in cui verranno consegnate dieci chitarre alla professoressa Buttiglieri, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale Marineo – Bolognetta “Mario Francese”, frutto dei fondi raccolti al Motorockafest2023 dalla Tana della Mussola. “Ogni anno – afferma Vincenzo Mastropaolo, della Tana della Mussola – la nostra Associazione destina parte del ricavato del Motorockafest a progetti di inclusione sociale e di solidarietà.”

Parteciperà al convegno anche il Mastro Birraio e Gastronomo Totò Greco di Marineo che da anni sta sviluppando la filiera della birra Made in Marineo 100%.