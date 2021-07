"Versi per (r)esistere, verso il Palermo Pride": appuntamento al Circolo Uaar

Sabato 3 luglio alle 18:30 presso la sede del Circolo Uaar di via Matteo Bonello 39 si terrà l'appuntamento "versi per (r)esistere - verso il Palermo Pride". Il percorso di A. R., tra orientamento sessuale e identità di genere, diventa politico nell'attivismo Lgbt e nella militanza atea.

La poesia come mezzo per raccontare l'esistenza, la resistenza e la lotta. Massimo Milani (Palermo Pride) e Mirko Pace (Segretario Arcigay Palermo) leggono e discutono le liriche raccolte nel volume "Briciole di notti", dialogando con l'autorx. Modera Maria Angela Fatta, responsabile nazionale Uaar per le questioni LGBTQIA+ e di genere.

