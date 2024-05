"Non è andato tutto bene, le verità negate sul Covid-19", al Gaudium docu-film denuncia del regista Paolo Cassina

Dopo il successo delle 6 anteprime nazionali, il docu-film denuncia “Non è andato tutto bene- Le verità negate sul Covid 19”, del regista Paolo Cassina, già firma di “Invisibili”, sulle vittime del vaccino, arriva anche a Palermo, giovedì 16 maggio, ore 18.00, Cine Gaudium, in via Almeyda 32. Durata 175 minuti. L’evento è organizzato dalle associazioni Io, ContiamoCi!, dal sindacato FISI e dal comitato l’Altra Verità con la collaborazione delle sig.re Manuela Sandri di Artmadeinicily e Neptula Liliana Laviola. Ingresso con offerta libera. Info e prenotazioni: WhatsApp 3404735845-3477251433 email gcrescim@gmail.com Al termine della proiezione il pubblico potrà confrontarsi diversi esperti che animeranno il dibattito: Paolo Cassina, autore e regista (da remoto) Ciro Silvestri, segretario generale FISI Dott.ssa Rosalia Billeci Dott.Giuseppe Cusumano Avv.Roberto De Petro Massimo Misurata, sindacato FISI Dott.Francesco Oliviero Oltre alla produzione anche la distribuzione è a cura di Playmastermovie.

“Non è andato tutto bene”, come ‘Invisibili e ‘La morte negata’, è un lavoro autofinanziato per essere offerto gratuitamente alla diffusione, quale bene per la comunità. Chi volesse organizzare una proiezione può rivolgersi a info@playmastermovie.com. Con Cassina hanno collaborato al docuflm “Non è andato tutto bene” le giornaliste Angela Camuso, Tiziana Alterio, Marianna Canè. La pellicola tratta in stile cinematografico i principali temi legati alla “pandemia” da SarsCov2: il lockdown, i protocolli medici errati e il boicottaggio delle terapie domiciliari, la vicenda del dott. Giuseppe De Donno e della cura al plasma, gli obblighi vaccinali e l'introduzione del Green Pass, il fenomeno delle manifestazioni di massa e i soprusi che ne sono derivati, i gravi fatti accaduti al porto di Trieste, le reazioni avverse ai sieri anticovid e i decessi sospetti per malore improvviso. La storia si snoda attraverso testimonianze inedite ed è arricchita da interviste a grandi protagonisti del mondo della medicina e del diritto come i medici Vanni Frajese, Alessandro Meluzzi, Mariano Bizzarri, Giuseppe Barbaro, il fisico e biochimico Robert Malone, inventore della tecnologia mRNA, la giurista Alessandra Chiavegatti, il giornalista Giorgio Bianchi e molti altri.

Paolo Cassina è un regista e film maker attivo da più di vent’ anni nel mondo della televisione e della comunicazione. La sua passione sono i documentari e le inchieste giornalistiche. Nel 2014 la video inchiesta “Con gli occhi della Neet Generation” di cui è co-realizzatore vince il Premio Ilaria Alpi. Nel 2017 il servizio “Il racket nel ghetto islamico di San Siro” con le sue immagini vince il Premio Guido Vergani. Da sempre è attento alle tematiche sociali e a dare voce alle persone che hanno poche possibilità di essere ascoltate. Il suo ultimo documentario “Invisibili” sulle reazioni avverse ai vaccini, realizzato nel 2022 in breve tempo e con pochissimo budget, ha avuto un grande successo con centinaia di migliaia di visualizzazioni online, più di 400 proiezioni in tutta Italia e all’estero ed è tuttora distribuito nel circuito cinematografico.

Playmastermovie E’ la casa di produzione di Alessandro Amori, già montatore per i maggiori network italiani;produce documentari dal 2017. Dal 2020 è anche una piattaforma online www.playmastermovie.com. Amori ha realizzato diversi documentari indipendenti su tematiche importanti e di attualità come “Vax Over, la protesta taciuta” e “Effetto Lockdown, fuori tutti”. Nel 2022 ha collaborato alla regia e ha prodotto “Invisibili- Il documentario sulle reazioni avverse che tutti devono vedere”. Nel 2023 ha firmato ‘La morte negata’ che raccoglie le testimonianze dei familiari delle vittime dello stato di emergenza Covid.