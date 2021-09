Venite a questi marmi, come ascoltare le anime del chiostro di San Domenico

Chiostro di San Domenico, piazza San Domenico, Palermo. Appuntamento 3, 4, 5 e 10, 11, 12 settembre alle ore 19 (ingresso 10 euro).

Il crepuscolo, il momento intermedio fra l’ultimo scampolo di luce e la nera notte, l’ora in cui gli spiriti dei defunti emergono dall’aldilà nell’illusione di assaporare la vita. Non fanno eccezione gli uomini e le donne illustri sepolti nel complesso monumentale della chiesa di San Domenico a Palermo, che ogni sera si riuniscono nel chiostro, battibeccano, ripercorrono con ironia frammenti di storia e vita privata, di amori e tradimenti, fermandosi di tanto in tanto a riflettere sulla contemporaneità dei viventi e ad ammirare le meraviglie d’arte del luogo in cui sono ospitati.

Così ritroviamo il Pitré, il Meli, il Cannizzaro, il Cascino ed altri noti e meno noti che si muovono come attraversati da una vivacità contagiosa e da un profondo senso della vita e delle cose, le cui parole a volte sono pietre e altre volte delicate piume che suscitano delizia e incanto o, semplicemente, scatenano il riso.

Cosa mai vorranno dirci le anime che popolano l'antico Chiostro di San Domenico? Che messaggio lasceranno alla Palermo dei nostri giorni? Venite per scoprirlo.

Una produzione "Compagnia Teatro Nuovo di Silvana Di Salvo" con la collaborazione del laboratorio teatrale "Operazione Attore di Nicolò Prestigiacomo", scritto e diretto da Domenico Bravo, con Domenico Bravo, Vincenzo Costanzo, Viviana Lombardo, Nicolò Prestigiacomo e con Andrea Aglialoro, Mariagrazia Lala, Silvia Maraventano, responsabile di compagnia Paride Zappalà, addette alla promozione Giorgia Li Greci e Marzia Coniglio, si ringraziano Virna Chessari e Dayanis Mabel Pulido Concepción per la gentile collaborazione. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto dei protocolli sanitari. Per accedere è necessario essere muniti di Green Pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...