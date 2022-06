Venere in pelliccia, lo spettacolo teatrale allo Spazio Franco

Dopo il debutto al teatro Cantunera lo scorso maggio, torna presso Spazio Franco ai Cantieri culturali della Zisa “Venere in pelliccia”, riduzione del testo teatrale del 2013 di David Ives.

Già portata sul grande schermo da Roman Polanski, è la storia di Thomas Novachek, regista teatrale che, nella New York dei nostri giorni, cerca senza successo una protagonista per la sua trasposizione teatrale di “Venere in pelliccia”, opera omonima del 1870 scritta da Leopold Von Sacher-Masoch da cui nasce il termine Masochismo. La ricerca di un'attrice porterà sul cammino di Thomas Wanda Jordan, un'attricetta sbandata e svampita, sempre più adatta al ruolo però ogni momento che passa. Allegoria di un eterno incontro-scontro tra il maschile e il femminile, del piacere che passa per la sofferenza e la rivalsa, lo spettacolo prodotto dall'Associazione B 614, che andrà in scena a Spazio Franco sabato 25 giugno alle 20,15, è interpretato da Daniele Marotta e Maria Luce Bondì che ne cura anche adattamento e regia.

“Venere in pelliccia è un'opera moderna ma senza tempo.” così Maria Luce Bondì spiega la scelta del testo: “Riesce a far ridere in modo intelligente, ma allo stesso tempo rimanda ai temi eterni delle tragedie greche, a tutti quei topos uomo-donna mai pienamente risolti. In scena Thomas e Wanda entrano ed escono costantemente dai loro personaggi di carne e di carta, fino a che non è più chiaro a quale mondo appartengano veramente. E la cosa non stanca mai, perché il cambio di ruoli è veloce e spiazzante, le situazioni in scena si moltiplicano in un gioco di specchi andati in frantumi”.