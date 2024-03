Venerdì santo ai Cassari, ecco la processione pasquale che parte dalla Vucciria

La Confraternita di Maria SS. Addolorata ai Cassari fu fondata nel 1755 nella Chiesa di S. Giacomo a Tavola Tonda dal Sacerdote D'Andreano Amari, dal Conte Amari e dal Cavaliere D. Francesco Vanni e Sitajolo, ed in secondo tempo per motivi logistici si trasferirono nella chiesa di S. Maria del Lume ai Cassari alla Vucciria.

La Confraternita era composta in gran parte da camerieri e cuochi che lavoravano nelle case nobiliare del centro storico della città, i quali usavano durante a processione del Venerdì Santo sfilare con il loro caratteristico frac, tradizione che spettava soltanto a tale Congregazione.

Originariamente la processione, negli anni '40 si svolgeva alle prime luci dell’alba ore 05.00 il suono della troccola e dei tamburi annunciavano l’inizio della celebrazione religiosa, poi spostata negli anni '60 alle ore 08.00 del mattino del Sabato Santo poi, dal 1975 alle ore 16.30 del Venerdì Santo.

Oggi la processione prende avvio dalla chiesa di Santa Maria La Nova, trasferitasi in quest’altra per motivi di consolidamento della vecchia Chiesa dei Cassari dal 1995. Il Simulacro dell’Addolorata è una statua scolpita sul legno dallo scultore Girolamo Bagnasco, e il Cristo Morto e di cartapesta di autore ignoto.

La processione è così composta: Tamburi, Croce, Stendardo della Confraternita maschile con Bacchette, Giudei Figuranti con Centurione, la Banda che intona le marce funebri, l’urna del Cristo Morto con ai lati i 4 Giudei, la Confraternita Femminile con stendardo, il Sacerdote con la comunità parrocchiale, la Vara dell’ Addolorata e la Banda.

Itinerario della processione

Chiesa, Via Giovanni Meli, Via S. Eligio, Via Argenteria Vecchia, Via Cassari, Via Chiavettieri, Corso V. Emanuele, Via Garraffello, Via Argenteria Nuova, Piazza Caracciolo, Via Maccheronai, Piazza San Domenico (Attraversando Via Roma), Via Bandiera, Via Patania, Piazza Olivella, Via Bara all’Olivella, Via Roma, Via Mariano Stabile, Via Ruggero Settimo, Via Rosolino Pilo, Via Bentivegna (sosta davanti la Chiesa di S.Pietro e Paolo), Attraversando di Via Roma, Via Bentivegna, Via Carella, Piazza Lombardi, Via Gagini, Piazza San Domenico, Via Giovanni Meli, Rientro in Chiesa.