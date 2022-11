Torna il venerdì del Malaluna, 50 anni di musica con il dj set di Gianni Guttuso

Torna il "Venerdì del Malaluna", l'evento della pista storica e nostalgica di via della Resurrezione 80/82. In consolle Gianni Guttuso il dj che riesce a far ballare con delle selezioni musicali che cavalcano le epoche degli ultimi 50 anni. Un'altra serata carica di leggerezza sulle note della musica eterna. Ingresso in lista. €10 inclusa una consumazione.