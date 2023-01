Da Bollicina il venerdì è sempre più chic, live groove del “Migliore&Battaglia duo”

Imperdonabile perdersi un venerdì di Bollicina, locale di via Isidoro La Lumia 24, nel quale tutto è chic, dall’eccellenza della sua proposta gastronomica a quelle delle migliori cantine italiane, sino alla scelta artistica dei live che perfezionano la serata.

Appuntamento il 20 gennaio alle 20,30. Una ricerca attenta e di qualità che racconta le bontà dello Stivale in ogni tagliere proposto, abbinandolo a un calice o un cocktail proposti per l’occasione. Chic sarà soprattutto venerdì 20 gennaio, a partire dalle 20.30, grazie anche al live in programma.



Saranno, infatti, Valentina Migliore e Alberto Battaglia a rendere perfetta la serata, proponendo un repertorio che ripercorre la storia del jazz e della musica brasiliana, omaggiando alcuni grandi artisti come Cole Porter, Pixinguinha e Joao Bosco. Una performance, quella in programma, che il “Migliore&Battaglia Duo” dedica alle sonorità mediterranee presenti in alcuni standard della musica tradizionale del sud e in alcune composizioni inedite.