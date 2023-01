Il "venerdì chic" di Bollicina, live music di Chiara Minaldi e Lino Costa

Gustoso, armonioso, raffinato, esclusivo…in una parola “chic” il venerdì di Bollicina, locale di via Isidoro La Lumia 24, dove incontrare l’eccellenza nella sua proposta gastronomica, nella cantina e nella scelta artistica dei live che accompagnano la serata.

Una ricerca attenta e di qualità che racconta le bontà dello Stivale in ogni tagliere proposto abbinato a un calice o un cocktail consigliati per l’occasione.