Alla Cala torna VelaScout, una mattinata a bordo delle imbarcazioni della Lega Navale

Una mattinata a bordo delle imbarcazioni della Lega Navale Italiana - Sezione Palermo, per dare a 25 ragazzi di varie età, appartenenti al gruppo scout Agesci Palermo 23°, la possibilità di affrontare un’uscita in mare acquisendo le prime nozioni di navigazione a vela, lavorando come un vero equipaggio in mare, con l’obiettivo di saldare sempre di più il concetto di squadriglia.

Si svolgerà sabato 26 marzo, alla Cala di Palermo dove, a partire dalle 9.30, il gruppo Facebook Mrn con "VelaScout" ridà il via, dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza Covid-19, alle attività che da anni organizza in sinergia con la Sezione di Palermo della Lega Navale Italiana.

Durante l’evento, i giovani partecipanti avranno modo di diventare custodi del nostro mare e imparare a rispettarlo vivendolo da protagonisti, consapevoli del concetto di legalità che verrà rimarcato dall’impiego, tra le altre barche, dell’Azimut, imbarcazione a vela sequestrata agli scafisti e affidata alla Sezione di Palermo della Lega Navale Italiana. Al termine dell’evento tutti i partecipanti riceveranno un simbolico battesimo del mare. La partecipazione è, come sempre, gratuita.