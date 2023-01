La vecchia dell'aceto, passeggiata raccontata su Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa

Proseguono gli appuntamenti con TACUS e le passeggiate raccontate del ciclo Luigi Natoli, dedicate alle storie e ai personaggi dei suoi romanzi più letti e amati. Domenica 29 gennaio sarà la volta di Giovanna Bonanno, nota e temuta avvelenatrice seriale conosciuta dal grande pubblico come "Vecchia dell'Aceto", al centro di storie e leggende tramandate dal folklore e dalla tradizione orale, protagonista dell'omonimo romanzo del prolifico scrittore palermitano.



Una storia fatta di amori passionali, tradimenti e morti misteriose sullo sfondo di una Palermo settecentesca dalle tinte oscure e affascinanti. Un percorso storico-letterario immerso nel groviglio di vicoli e stradine del centro storico per ripercorrere, tra realtà storica e finzione narrativa, nei luoghi dove si è consumata, le tappe più significative della vita della Bonanno.



Per ragioni organizzative, la partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente al 3202267975 (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo. Esempio: "Vecchia dell'Aceto - Mario Rossi - 2 pax - Tel. +379 xxx xxx". Ai fini della prenotazione non sarà considerato valido il "parteciperò" all'evento Facebook).



N.B.: l'evento è un racconto itinerante da non intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.



Raduno: Piazza della Memoria (via Giovan Battista Pagano - alle spalle del Tribunale) ore 10:00