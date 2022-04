La vecchia dell'aceto, nuova passeggiata raccontata su Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa

Proseguono gli itinerari Tacus del ciclo Luigi Natoli dedicate alle storie e ai personaggi raccontati nei suoi indimenticabili romanzi. Domenica 8 maggio si replica con La vecchia dell'aceto, la passeggiata raccontata che tra, storia, tradizione e leggenda, ripercorrere le tappe fondamentali della vita e della vicenda di Giovanna Bonanno, celebre e temuta avvelenatrice palermitana, vissuta alla fine del XVIII secolo.

Attraverso i luoghi dove visse e operò e le pagine del romanzo di Natoli, un racconto itinerante per comprendere chi è stata davvero la Bonanno; come e perché è diventata la Vecchia dell'Aceto. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 10:00 presso Piazza della Memoria (alle spalle del Tribunale). Il contributo è di €5 non soci - gratuito soci TACUS. L'evento è svolto nel rispetto delle normative anti Covid vigenti. La partecipazione all'evento è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente al 3202267975 (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" sull'evento Facebook).



Le passeggiate raccontate organizzate da TACUS sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "La Vecchia dell'Aceto. Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2015 e rimodulato attraverso nuovi contenuti.



N.B.: Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata. L'itinerario si svolgerà totalmente in esterna e su piano strada; non prevede ingressi e/o percorsi sotterranei. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.



Raduno: Piazza della Memoria (già via Giovan Battista Pagano - alle spalle del Tribunale) ore 10:00

Contributo: gratuito soci - €5 non soci