La vecchia dell'aceto, la passeggiata raccontata su Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa

Amori, veleni e tradimenti sullo sfondo di una Palermo settecentesca dalle tinte oscure e misteriose. Sabato 8 ottobre appuntamento con La vecchia dell'aceto, la passeggiata raccontata dedicata Giovanna Bonanno, nota e temuta avvelenatrice palermitana, celebrata dalla penna di Luigi Natoli in uno dei suoi romanzi più celebri.



Una vecchia megera, un veleno eccellente ed una lunga scia di morti misteriose tracciata nel groviglio di vicoli e stradine del centro storico. Chi è stata davvero la Bonanno? Come e perché è diventata la Vecchia dell'Aceto? Tra, storia, tradizione e letteratura, nei luoghi dove visse e operò, un racconto itinerante sulle tracce della vita, dei segreti del suo veleno e della sua carriera da agente di morte.



