Vasco non stop live e dj set al Coffee break

Vasco no stop tribute band Vasco Rossi live al coffee break,una grande festa la notte della befana,un Epifania in musica di livello, un motivo in piu' per chiudere l' anno e iniziarlo a suon di rock con i piu' grandi successi del mito Vasco Rossi + dj set al coffee break (bar/ristorante/pub interno stazione di servizio Q8 Palermo - Agrigento SS 121 KM 250 AG - PA Altezza Villabate / Portella di mare / Misilmeri) lotteria, sorteggio a premi omaggio inclusa.

Drink, menu, apericena 15 euro e tanto altro. Vi aspettiamo per passare una magnifica notte rock dell' Epifania insieme in grande festa.