"I valori degli eroi", l'Asd Nike Aurora Rossa festeggia 50 anni con il campione del mondo Cabrini

"I valori degli eroi" sarà il filo conduttore dei festeggiamenti per i 50 anni di attività nel settore giovanile dell'Asd Nike Aurora Rossa. L’evento culturale e sportivo si svolgerà sabato 16 settembre presso l’Arena Re di Campofelice di Roccella. Tra gli ospiti il campione del mondo nell’82 in Spagna, Antonio Cabrinim la medaglia d'oro al merito civile, Ermenegildo Rossi che il 24 aprile del 2011, con un gesto di grande coraggio, evitò il dirottamento del volo Parigi-Roma. E ancora, Linda Moberg, la donna che dopo 20 anni di violenze psico-fisiche ha avuto il coraggio e la forza di denunciare il marito; il presidente della Nazionale del Mediterraneo di calcio, Vincenzo Lipari, e Vincenzo Chiavetta, psicologo dello sport del settore giovanile della Società sportiva Lazio. Saranno inoltre presenti esponenti della Figc e del Coni. L’inizio della grande festa, per promuovere i valori dello sport, della pace e della non violenza, è in programma alle ore 19. La presentazione sarà curata dal giornalista Mauro Sarrica e dalla conduttrice Antonella Giotti.