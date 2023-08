"Beni confiscati alla criminalità mafiosa”, la presentazione del libro a Valledolmo

Tappa a Valledolmo con Rosa Laplena per parlare di "beni confiscati alla criminalità mafiosa", così come recita il titolo del suo libro, edito da Mediter Italia. Un'occasione importante per ricordare che “l’Italia è l’unico Stato che ha prodotto una legislazione completa in materia di beni confiscati, che va dall’aggressione dei patrimoni della criminalità organizzata al loro riutilizzo per fini istituzionali ed economici e a favore della comunità con fini sociali”.



Ad approfondire i tanti aspetti di un tema di scottante attualità, alle 18.30 di lunedì 7 agosto in Piazza dell’Olmo, a Valledolmo, saranno: Angelo Conti, sindaco di Valledolmo; Luca Li Vecchi, presidente della cooperativa Verbumcaudo; Giuseppina Amato, Ufficiale Comandante Misure di Prevenzione Nucleo Polizia Economico - Finanziaria - Guardia di Finanza di Palermo. Sarà presente l'autrice.