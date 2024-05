"Come il soffio di un'antenna", a Cefalù si presenta il libro di Valentina Frinchi

Sabato 15 giugno alle 18, la Galleria - caffè letterario di Cefalù - via Mandralisca 23 ospita la presentazione del Libro "Come il soffio di un'antenna" - storia delle radio libere siciliane - Area Navarra, di Valentina Frinchi. "Un viaggio nella musica nel senso più ampio del termine. Non solo note ma tutta la musica che ci può essere dentro le risorse di ogni siciliano". la storia della radio a Palermo dagli anni 70 a oggi all'epoca del DAB (Digitale Audio Broadcasting). Quasi 50 anni di vita attraverso sperimentazioni. 17 mesi di interviste a Editori, speakers, dj, tecnici, imprenditori del disco, più di 40 testimonianze, ricostruzioni di scene e fatti Curati interamente dall'autrice. Storie di passioni e desideri, sperimentazioni, emozioni e anime in tempi dove anche se tutto era difficile, regnava l'entusiasmo.

"La bellezza di stupirsi è crederci, affidarsi a un tempo che non offriva nulla se non la voglia, la bugazione, la caparbietà. circuiti economici che hanno fatto storia, innovazioni la bellezza di stupirsi è crederci, affidarsi a un tempo che non offriva nulla se non la voglia, la bugazione, la caparbietà. circuiti economici che hanno fatto storia, innovazioni la bellezza di stupirsi è crederci, affidarsi a un tempo che non offriva nulla se non la voglia, la bugazione, la caparbietà, circuiti economici che hanno fatto storia, innovazioni commerciali storia, innovazioni commerciali la bellezza di stupirsi è crederci, affidarsi a un tempo che non offriva nulla se non la voglia, l'abnegazione, la caparbietà". "Al posto di una app per trovare una canzone. C'era un modo per poterla indovinare fischiettandola un po', facendosi ascoltare". Un lavoro autobiografico realizzato attraverso la conoscenza, la passione, è un sogno che si è fatto vita nell'autrice Valentina Frinchi. Le radio libere e gli imprenditori, partnership di una fantastica sinergia commerciale Punto una stagione siciliana creativa che ricorda racconta la comunità di una regione viva.

la presentazione di Cefalù vuole essere un Omaggio a CRM - Cefalù Radio Madonie e al suo Editore da poco prematuramente scomparso Angelo Arduino.

Interverranno:

Valentina Frinchi (autrice)

Prof. Daniele Tumminello (Sindaco di Cefalù)

Domenico Cannizzaro (speaker Radio Time ed ex speaker CRM)

Alessia Arduino (figlia di Angelo Arduino)

Maria Andreana Sapienza (bibliotecaria)

Ingresso libero

Info 3890035290