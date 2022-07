Animali fantastici e suggestioni, "Utopia": il videomapping ispirato a Kazumi Yoshida

La Fondazione Sant’Elia, componente del comitato organizzatore del 398° Festino d Santa Rosalia, di cui è partner istituzionale, in collaborazione con Mlc comunicazione, implementa la propria offerta culturale con un evento "off" del Festino: un videomapping ispirato a "Utopia", la prima antologica dell’artista e designer giapponese Kazumi Yoshida a cura di Paola Nicita, in corso al Loggiato San Bartolomeo.

A partire dalle 21,30 la facciata dell’edificio seicentesco, tra i più suggestivi spazi espositivi della città a pochi metri dal mare e da Porta Felice, si trasformerà in una grande tela, in cui gli animali fantastici della fontana di Piazza Pretoria, le suggestioni della Palazzina Cinese, i fiori e le piante disegnati da Kazumi usciranno dallo spazio espositivo per donarsi alla città. Il videomapping è stato realizzato da Dario Denso Andriolo, artista e docente all’Accademia.