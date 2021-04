Cammina a Ustica, scatta una foto, vota e vinci i prodotti dell'isola: il contest per le mamme

Nella piccola isola di Ustica l'estate 2021 inizia con la festa della Mamma. Il 9 maggio si terrà il primo contest fotografico "Cammina, scatta, vota e vinci" con relativa "gara virtual" organizzata dalla Ustica Tour Events e dall'associazione sportiva "Sicilia promo Sport vacanze".

Considerata da molti studiosi l'isola di Circe, Ustica, ricca di storia, mostra il suo volto tutto al femminile per un appuntamento speciale. Un invito a conoscere e riscoprire Ustica e festeggiare quest'appuntamento nella prima area marina protetta d' Italia e sede della Riserva Naturale Orientata in attesa della calda stagione estiva.

In premio per le prime tre classificate nella categoria "Made in Ustica" oggetti e prodotti del territorio realizzati da donne che vivono e amano l'isola di Ustica. E' previsto un premio anche per chi non potrà essere fisicamente sull'isola ma vuole sentirsi vicino con il pensiero all'isola di Ustica; attraverso il sito della Usticatour.it sarà possibile stamparsi un pettorale e inviare una foto: in palio un soggiorno ad Ustica. Per maggiori info visitare il sito.