Volontari in piazza per tre giorni: stand aperti con le uova di Pasqua dell'Ail

Da venerdì primo aprile a domenica 3 aprile al via la campagna di Pasqua dell’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma.

I volontari scenderanno in piazza per tre giorni: stand aperti con le uova di cioccolato (con una donazione di 12 euro), dalle 9 alle 20, a Palermo in piazza Unità d’Italia, piazza Castelnuovo, piazza Croci, via Magliocco, di fronte agli Ovs di viale Strasburgo, via Leonardo Da Vinci e corso Calatafimi e Viale Strasburgo ang. Via Danimarca. Nelle province di Palermo e Trapani volontari presenti in tantissimi paesi, che è possibile consultare su www.ail.it.

Ma c’è una novità: nell’ampio gazebo di piazza Castelnuovo, durante tutte e tre le giornate si alterneranno i medici dei reparti di Oncoematologia degli ospedali Cervello, Policlinico, Civico e La Maddalena, per rispondere alle domande dei cittadini in merito ai tumori del sangue, alle terapie di ultima generazione e alla prevenzione delle malattie oncoematologiche.

È un appello forte a non far mancare le donazioni, "per sostenere la ricerca ematologica e tutti i servizi che eroghiamo ai pazienti (assistenza domiciliare per garantire le cure, le case alloggio Ail per pazienti fuori sede, le navette di trasporto, il servizio di psicologia e tutto il resto) - dichiara il presidente di Ail Palermo-Trapani e presidente di Ail nazionale, Pino Toro -. Non possiamo fermarci, dobbiamo fare il massimo, in questi pochi giorni che ci separano dalla Pasqua, per stimolare chi è sensibile alla nostra causa. I nostri volontari saranno tutti in campo per la distribuzione delle uova di cioccolato e per incontrare i cittadini. I medici ci aiuteranno a diffondere la cultura della prevenzione e della cura". Sarà possibile ricevere le uova anche a domicilio fuori Palermo: con Insiciliafood.com le uova arriveranno in qualsiasi località, a seguito di un contributo per la spedizione di 5 euro.