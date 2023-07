"L'uomo in più", il film d'esordio di Paolo Sorrentino a Sant'Erasmo con Cinema City

Il fine settimana si apre sabato 22 luglio con L’uomo in più (2001) il film d’esordio di Paolo Sorrentino, un’opera importantissima che ha posto le basi per il sodalizio artistico tra il regista e l’attore Toni Servillo. Per presentarlo interverrà al festival, con un contributo video, Andrea Renzi, attore e regista teatrale, che nel film interpreta la parte di Antonio Pisapia, co-protagonista insieme a Servillo. La trama racconta le vite di due uomini immersi pienamente nei fatidici anni ’80, segnati da usi e costumi vivaci e dove tutto sembra poter essere possibile aldilà di ogni limite.

I protagonisti del film sono Antonio Pisapia ed Antonio Pisapia, due uomini che in comune non hanno nulla se non il nome, il cognome e la perdita della gloria. Un’omonimia non casuale che traccia una conformità universale di fronte alla possibilità di poter perdere tutto in un istante.

Cinema City torna ad animare l’estate di Palermo dal 17 al 23 luglio con un nuovo cartellone che porta in piazza i cult del cinema italiano e i suoi protagonisti. Sempre sotto la direzione artistica di Carmelo Galati, organizzata da Wilder, con il patrocinio di Fondazione Federico II, autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale, Siae, Comune di Palermo, Unipa, e il sostegno di Ars, Città Metropolitana, assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, main sponsor Cna Palermo, Cinema City firma quest’anno la sua quinta edizione. Un traguardo importante che segna il successo di una visione: che il cinema può tornare a essere occasione di incontro, ricerca e condivisione, attraverso la visione collettiva di film e la possibilità di generare un dibattito sociale costruttivo.

Sabato 22 luglio

Ore 21:00

IL BARBIERE COMPLOTTISTA di Valerio Ferrara in collab. con Rai Cinema Channel

L’UOMO IN PIÙ di Paolo Sorrentino

contributo video di Andrea Renzi (attore protagonista)