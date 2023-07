Unplugged degli "Under three cover", Vito De Canzio al Bar Farm

Prezzo non disponibile

Un trio, di quelli che dopo averli ascoltati non te li dimentichi più: la voce maschile più famosa del panorama musicale palermitano, ovvero Vito de Canzio, accompagnato da Davide Molino alla chitarra acustica e Mariano Tarsilla al basso, propongono un repertorio ricco di evergreen ma anche di nuovissimi successi. Brani in chiave acustica di Tom Jones, Eric Clapton, Ray Charles, James Brown, Tracy Chapman e tanti altri. Giovedì 20 luglio al Bar Farm, si terrà un concerto adatto a un pubblico eterogeneo e variegato, e a situazioni intime come a serate ricche di adrenalina.